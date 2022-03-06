Мінус окупант: українські герої ліквідували російського підполковника Сафронова
Джерело:телеграмм Антона Геращенка
Завдяки неймовірним українським захисникам російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат. Солдати, техніка, керівники – ЗСУ успішно ліквідовують усі ланки армії ворога.
Попри шалені втрати російські окупанти продовжують наступ на Україну. Утім, довго воювати проти українських героїв не вдасться жодному з них.
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Ліквідація підполковника
Ворог несе втрати не лише рядових солдатів та військової техніки, а й серед командування. Українські сили знищують ворога на всіх рівнях.
Сьогодні наші захисники ліквідували підполковника окупантів Дмитра Сафронова. Він був командиром батальйона морської піхоти 61-ї ОБрМП. "Відрядження" в Україну закінчилося для нього тим самим, що й для понад десятка тисяч інших окупантів.
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