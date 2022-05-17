Мінус танк і ЗРК: ЗСУ продовжують розправлятися з технікою ворога

Збройні Сили України ефектно знищили техніку противника. Вона красиво згоріла на тлі українських полів.

Бійці з 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зібрали чудовий "врожай". Вони піймали російський танк та зенітно-ракетний комплекс – і красиво їх знищили.

Важливо Живи, "Азов": якою буде нова сторінка легенди російсько-української війни

Ідеальне попадання – і мінус техніка в росіян

Кожне таке вдале влучання потроху наближає українців до перемоги.

Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка продовжують активно нищити популяцію особливо небезпечного шкідника. Жоден захист, жодна броня не врятує. Українці – досвідчені аграрії. Витравимо з усім корінням будь-яку погань зі своєї благодатної землі, – красиво написали в оперативному командуванні "Південь".

Бійці зняли свою вдалу роботу на відео з безпілотника та наклали поверх епічну музику.

Як українські військові знищили ворожий танк та ЗРК: дивіться відео

Втрати російських окупантів

Збройні Сили України продовжують активно нищити окупантів. Станом на 17 травня офіційно відомо, що росіяни втратили 27 900 живої сили. Варто додати, що дані не є абсолютно точними, адже через високу інтенсивність бойових дій конкретно підрахувати втрати – надзвичайно складно.

За минулу добу росіяни втратили 200 військових, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, 3 одиниці реактивних систем залпового вогню, 1 одиницю ППО, 1 літак, 2 гелікоптери, 9 безпілотників, 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 одиницю спеціальної техніки.

Загальні втрати російських окупантів станом на 17 травня

особовий склад – 27 900 військових;

танки – 1235 одиниць;

ББМ (бойові броньовані машини) – 3009 одиниць;

артилерійські системи – 578 одиниць;

РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) – 198 одиниць;

засоби ППО (протиповітряна оборона) – 90 одиниць;

літаки – 201 одиниця;

гелікоптери – 167 одиниць;

автомобільна техніка та цистерни з паливом – 2109 одиниць;

кораблі / катери – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотники) – 436 одиниць;

спеціальна техніка – 43 одиниці;

крилаті ракети – 97 одиниці.

Цікаво – До кінця літа відвоюємо Донецьк і Луганськ, – радник глави МВС: дивіться відео