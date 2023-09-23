Поповим в Україні не таланить: британська розвідка розказала про долю російського елітного полку

У Британії проаналізували, як склалася доля командирів російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку в Україні. Із лютого 2022 року, тобто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, три командири подали у відставку або були вбиті.

Фактично в росіян є вибір – відставка або смерть. Також вони можуть здатися в полон, скориставшись проєктом "Хочу жить".

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Про що написали британці

У перші тижні вторгнення під Миколаєвом загинув тодішній командир 247-ї бригади полковник Костянтин Зізевський. А за останні два місяці не повезло двом командирам на прізвище Попов.

Окупанти на початку війни думали йти на Одесу та Миколаїв через Херсон. Але втратили командира і 60 загарбників уже за перший тиждень війни.

у серпні 2023 полковник Пилип Попов, імовірно, подав у відставку. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він зробив це на знак протесту: військові не змогли знайти тіла загиблих росіян.

Уже на початку вересня загинув другий Попов, який заступив першого. Василь Попов загинув на Оріхівському напрямку 14 вересня.

Обламали зуби в Україні

247-й гвардійський десантно-штурмовий полк – один із найпрестижніших повітряно-десантних полків Росії, його називають кузницею комдивів. Він брав участь у багатьох злочинах Росії: ці десантники штурмували Грозний, воювали в Грузії і Чечні. Але в Україні щось пішло не так: у вересні в районі Старомайорського вони втратили 49 окупантів за один день!

Досвід 247-ї висвітлює надзвичайне виснаження та високу плинність кадрів у розгорнутих російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів,

– пише британська розвідка.

14 вересня Інститут вивчення війни зазначив, що підрозділи 247-го полку діють у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей. "Відносно елітні сили Повітряно-десантних військ проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту, і смерть Василя Попова підтверджує оцінку ISW, що ці контратаки, ймовірно, ще більше привернуть увагу цих підрозділів до бойових дій", – вказали там.

Український Моссад

Не варто дивуватися, якщо на якійсь території щось ставатиметься з російськими воєнними злочинцями. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов. Він попередив: Україна полюватиме на російських військових злочинців по всьому світу, тож окупантам не вдасться сховатися навіть у відставці.