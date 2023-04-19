Аби Росія не трусила "Сарматами": США випробували балістичну ракету Minuteman III

Американські військові здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Важливо, що вона не мала при цьому бойової частини. Це можна назвати вдалою відповіддю на проблемні пуски росіянами "Сармати".

У середу, 19 квітня, у Військово-повітряних силах США повідомили, що з бази космічних сил Ванденберг, що у штаті Каліфорнія, відбувся запуск балістичної ракети Minuteman III. Власне, це була тестова ракета, що здатна повертатися.

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Детально про цей пуск

Зауважимо, що Minuteman III належить до МБР сімейства "Мінітмен". Власне, максимальна дальність польоту такої ракети становить близько 13 тисяч кілометрів.



Цей випробувальний запуск є частиною рутинної та періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що сили ядерного стримування США є безпечними, надійними та ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників,

– мовиться в джерелі.

Окрім того, там зазначено, що подібні випробування проводилися вже понад 300 разів. Також у повідомленні наголосили, що цей пуск не є результатом "поточних світових подій".

Очевидно, малось на увазі, зокрема, події російсько-української війни.

А Росія не може запустити "Сармату"