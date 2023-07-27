Дуже небезпечно, але вибору нема: ЗСУ використовують винахідливі способи розмінувань

На Бердянсько-Маріупольському напрямку 128 окрема бригада тероборони міста Дніпро у важких умовах звільняє українську землю від загарбників. Одна з головних перешкод на їхньому шляху є заміновані росіянами поля та ліси.

Про це 24 Каналу розповів речник 128 окремої бригади тероборони міста Дніпро Олександр Курбатов. Він зазначив, що на цій ділянці фронту ворог підготував надзвичайно потужні мінні поля.

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Бійцям 128 окремої бригади тероборони міста Дніпро, щоб просунутись вперед доводиться витягувати якомога більше мін, щоб розмінувати хоча б "коридори" – навіть не мовиться про тотальне розмінування. Ворог мінує як, поля так і лісосмуги.

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"Все це ускладнюється тим, що окупанти постійно обстрілюють цю територію. Це дуже небезпечно, але вибору немає. Інакше ми не просунемося вперед", – наголосив Курбатов.

Захищають саперів

Використовувати спеціальну техніку для розмінування бійці не можуть, тому що просуваються по степу. І будь-яка техніка стане тут об'єктом для полювання ворога.

Тому їм доводиться використовувати навіть незвичайні, на перший погляд, пристосування, які дозволяють захиститись від ураження мін.

Платформа, яка захищає саперів / Скриншот 24 Канал

Сапери одягають на платформи на чотирьох "ногах", які мають зверху кріплення. За допомогою них платформи прикріпляються до берців,

– пояснив речник.

Ці платформи дозволяють захистити кінцівки від протипіхотних мін. Вони мають помірний заряд, але достатній, щоб завдати серйозне поранення і залишити людину інвалідом.

Таке "взуття" знизу не пласке, і завдяки цій конструкції, якщо під ним підірветься міна-"пелюсток", вибухова хвиля розрідиться. В першу чергу відірвуться ніжки у платформи, а нога у сапера залишиться цілою,

– зауважив Курбатов.

Такі "пелюстки" окупанти розкидують на великій території, вистрілюючи ними з РСЗВ. Вони можуть непомітно лежати в траві чи будь-де. І хоч ці міни невеликі за розміром, можуть завдати серйозної травми. А завдання ворога – не вбити їми, а покалічити людей.

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Виробляють у звичайній майстерні

Сапери вже проводили випробування цих пристроїв і закупали перші 20 пар. Тепер збирають гроші на наступні партії. Адже у знешкодженні мін беруть участь не тільки сапери, але й звичайні бійці і їм також потрібен захист.

Одна пара такого "взуття" коштує приблизно 15 тисяч гривень, тому що для його виготовлення використовуються досить дорогі матеріали. А от виробляють його у Харкові – у звичайній майстерні.

"Українці вигадують засоби, які допомагають їм і виживати, і перемагати у війні. Наш суперник більше за кількісним складом і значно потужніше – за технічним. І українці творчо підходять до виконання завдань і створюють нові засоби, які допомагають воїнам на фронті", – наголосив Олександр Курбатов.

Більше про мінування росіянами української землі

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис зазначив, що ворог замінував "величезну кількість територій". Через це українські сили зазнають втрати або під час штурмових операцій, або через переслідування, коли противник відступає.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що Запоріжжя – найбільш замінований регіон України. При цьому рівень його замінування у десятки разів вищий, ніж, приміром, у Чернігівській або Сумській областях.

Крім того, пресофіцер 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського Іван Капсамуна, був поранений 14 липня. Він супроводжував групу українських воєнних журналістів на передній край на деокупованих територіях. Ця місцевість є щільно замінованою. Транспортний засіб, в якому пересувався пресофіцер, наїхав на протитанкову міну. Капсамуна отримав переломи обох ніг.