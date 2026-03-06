Укр Рус
Росіяни замінували територію Херсона, – поліція
6 березня, 08:22
Оновлено - 08:28, 6 березня

У Херсоні виявили ворожі протипіхотні міни: поліція вказала район

Діана Подзігун

У п'ятницю, 6 березня, у Херсоні було зафіксовано мінування частини міста ворожими військовими. Правоохоронці виявили протипіхотні міни на одній з вулиць.

Про це інформує поліція Херсонської області.

Про що попереджають правоохоронці?

5 березня правоохоронці виявили протипіхотні міни на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) в районі будинку №29. За попередньою інформацією, замінованою може бути більша територія.

Поліція закликає мешканців Херсона бути максимально обережними й не пересуватись районом, де було зафіксовано виявлення ворожих мін. 

Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!,
– закликали у поліції.

 