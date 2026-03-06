У Херсоні виявили ворожі протипіхотні міни: поліція вказала район

У п'ятницю, 6 березня, у Херсоні було зафіксовано мінування частини міста ворожими військовими. Правоохоронці виявили протипіхотні міни на одній з вулиць.

Про це інформує поліція Херсонської області.

Дивіться також Росія обнулила трудовий стаж мешканцям Херсонщини

Про що попереджають правоохоронці?

5 березня правоохоронці виявили протипіхотні міни на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) в районі будинку №29. За попередньою інформацією, замінованою може бути більша територія.

Поліція закликає мешканців Херсона бути максимально обережними й не пересуватись районом, де було зафіксовано виявлення ворожих мін.

Будьте обачними, не наражайте себе на небезпеку!,

– закликали у поліції.