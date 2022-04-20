Мінування, обшуки та викрадення людей: військові розповіли про ситуацію на Херсонщині

На Херсонщині ворог продовжує свою злочинну пропагандистську діяльність, з метою залякування викрадають місцевих жителів. Крім того, росіяни мінують територію.

Мітинги в підтримку України тривають

Втім, за даними Генштабу Оперативного командування "Південь", акції жителів з проукраїнською позицією тривають попри залякування.

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Місцеве населення Херсонської області, що перебуває під окупацією, продовжує акції з демонстрації своєї проукраїнської позиції, люди виходять на мирні мітинги під українськими прапорами,

– йдеться в повідомленні.

Крім того, жителі демонстративно відмовляються купувати завезені окупантами продукти.

Щоб залякати місцевих, окупанти викрадають людей

Водночас росіяни продовжують підготовку до "референдуму": друкують бюлетені, поширюють агітаційну продукцію, блокують українське мовлення та зв'язок.

Також за даними Генштабу, у будинках місцевих активістів окупанти проводять обшуки та викрадають людей – їх вивозять на "профілактичну бесіду" у невідомому напрямку.

Мінування території

У зведенні українські військові також повідомляють, що вздовж трас ворожі війська щільно мінують поля, лісосмуги й ґрунтові дороги. А тому людей просять буди обережними та уважними.

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