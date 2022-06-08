Мінування територій, покращення позицій і обстріли: яка ситуація на головних напрямках

Українці 105 добу мужньо протистоять російській агресії. Непростою зараз є ситуація на низці напрямків. Десь ворог мінує території, а десь – безперервно відкриває вогонь.

У Генштабі розповіли, якою є ситуація на головних напрямках. Відповідна інформація з'явилась у ранковому зведенні від 7 червня.

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Ворог намагається закріпитись на зайнятих рубежах

Харківський напрямок. Тут російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб закріпитись на тих рубежах, які вони зайняли раніше. Але і це ще не все. Вони ще й мінують місцевість, щоб наші військові не мали можливості просунутись далі та вибити ворога.

Подібна ситуація на Сіверському напрямку. Російські бійці там намагаються сковувати дії наших військових. Для цього вони продовжують демонстраційні заходи.

Натомість на Слов'янському напрямку ворог продовжує іти штурмом уперед. Ба більше, російські загарбники роблять усе можливе для того, щоб ЗСУ не мали можливості провести контрнаступ неподалік Ізюма. Для цього вони удосконалюють свої вогневі позиції.

Спокійнішою була ситуація на Лиманському напрямку упродовж минулої доби. У напрямку Райгородка окупанти намагались пройти у розвідку з боєм. Спроба була безрезультатною, тож довелось відійти.

Сєвєродонецький напрямок. Тут усе ще точаться запеклі бої. Однак слід зазначити, що нашим військовим вдається стримувати штурм у самому місті. Крім того, загарбники намагались наступати на Тошківку та Устинівку. Але й там у них нічого не вийшло.

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Бахмутський напрямок. Тут ворог частіше почав використовувати оперативно-тактичну й армійську авіацію. Також по наших позиціях відкривали вогонь з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Під атаку потрапили райони Покровського, Берестового, Золотого-4, Врубівки, Травневого, Яковлівки та Доломітного.

Авдіївський, Новопавлівський і Запорізький напрямки. Ворог тут прагне сковувати дії українських військових. Крім того, робить усе можливе, щоб ми не могли перекидати резерви на інші напрямки. Для цього відкриває вогонь по наших позиціях у низці районів. Зокрема, Пісках, Нью-Йорку, Любомирівці, Авдіївці, Новобахмутівці, Новоселівці, Вугледару, Оріхові, Комишувасі, Водяному, Первомайську, Мар'їнці, а також Опитному.

Південнобузький напрямок. Тут окупанти продовжують обороняти свої позиції. Водночас відкривають вогонь по Миколаєву, Долині, Таврійському, Кульбакину, Білій Криниці, Трудолюбівці, Благодатному, Лучу та Тополиному.

Нагадуємо, що російські загарбники, хоч їх і дуже багато, продовжують зазнавати значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про знищену техніку.

Понад 31 тисяча окупантів загинула на війні

Від початку повномасштабного вторгнення близько 31 360 російських загарбників вдалось знищити. Ця цифра приблизна, адже у гарячих точках достеменно підрахувати втрати ворога просто неможливо.

Тисячі одиниць ворожої техніки теж перетворили на брухт. Зокрема, 1390 танків, 3416 бойових броньованих машин, 694 артилерійські системи, 207 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 2405 автомобілів й автоцистерн та 53 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, у ворога стало на 212 літаків, 177 гелікоптерів, 553 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

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