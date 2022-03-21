Мін'юст подасть судовий позов про повну заборону ОПЗЖ і решти проросійських партій
21 березня 2022 , 17:25
Джерело:телеграм Ольга Совгиря
Міністерство юстиції України має намір подати позов про повну заборону діяльності проросійських партій. Справи розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.
Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Посадовиця оприлюднила інформацію на своїй сторінці у телеграмі.
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За словами Совгирі, Мін'юст планує подати позови про заборону діяльності проросійських партій уже 22 березня. Розглядатиметься заборона тих партій, що днями раніше були визначені рішенням РНБО. У першій інстанції ця категорія справ підсудна саме ОАСК.
Нагадаємо, що за рішенням РНБО наразі тимчасово заборонена діяльність таких проросійських партій:
- ОПЗЖ;
- "Опозиційний блок";
- "Партія Шарія";
- "Держава";
- "Ліва опозиція";
- "Прогресивна соціалістична партія України";
- "Соціалістична партія України";
- "Соціалісти";
- "Наші";
- "Блок Володимира Сальдо".
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