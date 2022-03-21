Мін'юст подасть судовий позов про повну заборону ОПЗЖ і решти проросійських партій

21 березня 2022 , 17:25

Джерело:

телеграм Ольга Совгиря

Міністерство юстиції України має намір подати позов про повну заборону діяльності проросійських партій. Справи розглядатиме Окружний адміністративний суд Києва.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Посадовиця оприлюднила інформацію на своїй сторінці у телеграмі.

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За словами Совгирі, Мін'юст планує подати позови про заборону діяльності проросійських партій уже 22 березня. Розглядатиметься заборона тих партій, що днями раніше були визначені рішенням РНБО. У першій інстанції ця категорія справ підсудна саме ОАСК.

Нагадаємо, що за рішенням РНБО наразі тимчасово заборонена діяльність таких проросійських партій:

  • ОПЗЖ;
  • "Опозиційний блок";
  • "Партія Шарія";
  • "Держава";
  • "Ліва опозиція";
  • "Прогресивна соціалістична партія України";
  • "Соціалістична партія України";
  • "Соціалісти";
  • "Наші";
  • "Блок Володимира Сальдо".

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