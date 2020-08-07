Великий розпродаж в'язниць триває. Одним із наступних лотів стане колонія, розташована за 3,5 кілометрів від узбережжя Чорного моря.

Відтепер кожен охочий може стати щасливим власником покинутої колонії в самому серці Одесі. Про це у відеозверненні на фейсбуці заявив Міністр юстиції Денис Малюська.

Зверніть увагу Не лише продавати, а й будувати нові: Малюська про в’язниці.

Щоб зробити одеську колонію придатною до використання, доведеться витратити чимало грошей. 2019 року під час бунту засуджених тут згоріла левова частка будівель. Зараз вони нагадують локацію для зйомок горор-фільмів.

Головні дані про лот:

колонія 51, розташована у місті Одеса, на Люстдорфській дорозі, 9;

площа земельної ділянки: 5,983 гектара;

площа будівель: 14 482 метрів квадратних;

відстань до центру: 4 кілометри;

відстань до моря: 3,5 кілометра.

На що підуть отримані гроші

Денис Малюська заявив, що гроші, отримані від продажу в'язниць, витратять на поліпшення інфраструктури.

На жаль, парламент не підтримав законопроєкт, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого та дещо затягують процес бюрократичними формальностями,

– зауважив Малюська.

Що відомо про "великий розпродаж в'язниць"