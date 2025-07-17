Трамп приходить до розуміння, що мир можливий тільки через силу, – республіканець

Трамп критикував свого попередника Байдена за те, що той дає допомогу Україні по чайній ложці, кажучи, то в такий спосіб ця держава знищується. Заяви, які сьогодні озвучує Трамп, все більше вселяють довіру в те, що його слова будуть реалізовані.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив член Республіканської партії Борис Пінкус, зазначивши, що Трамп – це не Байден, який допомагав, аби Україна не програла. Якщо Трамп вступає у бійку, він має її завершити з перемогою.

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США почали постачання зброї Європі для передачі Україні

Західні ЗМІ повідомили, що буцімто Трамп у нещодавній розмові з українським лідером Зеленським запитав, чи може Україна вдарити по Москві та Петербургу, якщо матиме далекобійну зброю. На думку Пінкуса, це питання американського президента було невипадковим.

Трамп, який нарешті прозріває, приходить до розуміння, що мир можливий тільки через силу. Спочатку має бути сила, а потім настане мир. А щоб ця сила була, росіяни мають її відчути. Сам Путін має це відчути,

– наголосив член Республіканської партії.

Зі слів Пінкуса, доки очільник Кремля не побачить, як на території Росії падатимуть ракети, які він запускає по українських житлових приміщеннях, лікарнях, школах, доки не буде дотриманий принцип "око за око, зуб за зуб", миру не настане. Трамп вже приходить до усвідомлення цього. США, зі слів Пінкуса, вже почали постачання не тільки систем ППО Patriot, а й паралельно озброєння наступального характеру.

Це, як уточнив член Республіканської партії, надходитиме від країн, які поблизу України: з Німеччини, Польщі, інших членів НАТО. А те озброєння, якого в Європі немає, буде надходити з США.

"Першочергово мовиться про ракети до систем Patriot, це в європейських країнах в обмеженій кількості. І я вже не сумніваюся, що будуть ракети ATACMS для HIMARS великого радіуса дії. Трамп вже проговорювався, що і Tomahawk будуть постачатися Україні", – озвучив Пінкус.

Що стоїть за ультиматумом Трампа?

З його слів, американський президент вже націлений диктувати свої умови. А от те, що він озвучив про 50 днів, які виділив Росії на те, щоб вона пішла на укладання мирної угоди, як розповів Пінкус, спочатку його шокувало. Адже раніше Трамп вже говорив про 24 години, потім два тижні, результату це не принесло. Росія дедалі сильніше посилювала тиск на фронті та обстріли мирного населення України.

"Трамп Ірану давав два тижні, але після оголошення цього терміну, вже на другий день він атакував його. Він плювати хотів на ці терміни, які оголошував. Він дав ці 50 днів Росії для відведення очей, для свого радикального електорату, який проти допомоги Україні, і для лібералів, які також проти. Це для внутрішньої аудиторії, а для зовнішньої – для заспокоєння, типу він дає ще один шанс", – пояснив Пінкус.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни написав, що Москва відкинула ультиматум Трампа, а сам Путін продовжує мовчати. Про що заявили офіційні особи Кремля у відповідь на слова американського президента про 50 днів для Росії – читайте в матеріалі.