Мир із росіянами завжди тимчасовий, є лише один шлях перемоги над ними

Огидна, брехлива, агресивна країна. Ніколи не була іншою. Змінювала маски, але не змінювалася по суті.

Страшна жертва заради майбутнього

І немає можливості відійти в сторону, не спілкуватися, не мати нічого спільного. Так не працює. Просто перестати стріляти, побудувати стіну, умаслити не вдасться. Не те пальто.

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Працює лише так, як зараз. Витратити тисячі життів для того, щоб змусити ворога відступити. Вбивати стільки окупантів, щоб втрати стало неможливо ігнорувати. Перемелювати батальйонно-тактичну групу за батальйоно-тактичною групою, бригаду за бригадою. У промислових масштабах. Не дати закидати себе м'ясом.

Омріяний мир ніколи не буде вічним

Але це ще не все. Війну треба годувати. Потрібна здорова економіка. У нас надважкі руйнування інфраструктури. Її треба відбудовувати, але як це робити під ракетними ударами?

Цю проблему ніяк не вирішити. Тільки повним знищенням ворога та тривалим будівництвом і відновленням у мирних умовах.

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Ребус. Тут емоції не допоможуть. Тут потрібен чіткий план та розуміння того, що мир із цим ворогом завжди тимчасовий. До першої нагоди вдарити нам у спину. Традиційно для них. Очікувано для нас.

Попереду – складні роки. Час нестандартних рішень та ратних подвигів. Терпіння нам. Терпіння та сил.

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