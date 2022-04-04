Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу, де російська армія вчинила неймовірні звірства. Він запевнив – наша держава обов'язково переможе навіть такого ворога.

Україна вже понад місяць відважно бореться з російськими окупантами. Ворог готовий скоювати жахливі злочини, але його поразка неминуча.

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Мир, перемога, переговори

Як запевнив президент України Володимир Зеленський, на території нашої держави точно буде мир. Ми прагнемо миру та достойні його, наш народ та ЗСУ яскраво це продемонстрували всьому світові.

Мир не може бути без перемоги. Бойові кроки наша армія робить щоденно, але ми не хочемо втратити мільйони людей, тому повинен бути той чи інший діалог,

– сказв глава держави.

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