Попри сварку в Овальному кабінеті: Стармер пояснив роль США у мирній угоді для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що США є життєво важливими для забезпечення миру в Україні, попри нещодавню суперечку американського та українського президентів.

Відповідну заяву він зробив, звертаючись до британського парламенту, у понеділок, 3 березня, після низки дипломатичних розмов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Яку роль відіграють США у мирній угоді

На думку британського прем'єра, існує необхідність у зміцненні відносин Європи з Вашингтоном заради безпеки, технологій та інвестицій, оскільки участь США є "незамінною". Він зазначив, що розмовляв з Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським після їхньої суперечки у Білому домі.

Хоча деякі люди можуть насолоджуватися простотою прийняття сторони, цей тиждень з цілковитою ясністю показав, що США є життєво важливими для забезпечення миру, який ми всі хочемо бачити в Україні,

– заявив він.

За його словами, Європі доведеться виконати "важку роботу" щодо забезпечення миру в Україні. Він сказав, що Велика Британія відіграватиме ключову роль у коаліції тих, хто "готовий захищати мир" = в Україні, яка може передбачати за необхідністю "чоботи на землі та літаки в повітрі".

Він додав, що російський диктатор Владімір Путін ніколи не дотримувався угоди, яка не передбачала б гарантій безпеки, тому їхня наявність для України є обов'язковою. До слова, член парламенту Великої Британії Найджел Фарадж раніше заявив, що угода про видобуток корисних копалин між Україною та США недостатня для гарантування безпеки України.