Трамп не поспішає завершити війну в Україні за добу: Financial Times дізналися причини

Обраний президент США Дональд Трамп відклав реалізацію своєї передвиборчої обіцянки "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери вважають, що це може свідчити про намір його адміністрації зберегти військову допомогу Україні принаймні у перші місяці після інавгурації.

Про це розповідає Financial Times з посиланням на європейських чиновників, повідомляє 24 Канал. За інформацією джерел, команда Трампа досі не визначилася зі стратегією щодо завершення війни в Україні.

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Чому Трамп зволікає

Один із чиновників зазначив, що оточення майбутнього президента США "схиблене на демонстрації сили", тому підхід до Києва зараз переглядається.

Також, за словами співрозмовників, адміністрація Трампа побоюється порівнянь із виведенням американських військ з Афганістану у 2021 році, що призвело до значної критики.

Кремль теж має свої цілі

Колишній високопоставлений кремлівський чиновник в інтерв’ю журналістам розповів, що головною метою російського диктатора Владіміра Путіна на переговорах є укладення нових безпекових угод. Вони мали б гарантувати, що Україна ніколи не вступить до НАТО, а Альянс відступить із деяких своїх східних позицій.

Він хоче змінити правила міжнародного порядку, щоб для Росії не існувало загроз. Він дуже турбується про те, який вигляд матиме світ після війни. Трамп хоче згорнути НАТО в будь-якому разі. Світ змінюється, може статися все, що завгодно,

– заявив ексчиновник.

Європа намагається переконати Трампа

Європейські лідери продовжують переконувати новообраного президента у важливості військової допомоги Україні. Вони підкреслюють, що це дасть змогу Києву посилити свої позиції на полі бою та змусить Росію до переговорів.

Зокрема, французькі чиновники ще у грудні заявляли, що успіх України на фронті зупинить просування російських військ. Водночас італійський прем'єр Джорджа Мелоні під час зустрічі з Трампом у Флориді минулого тижня наголосила, що США не відмовляться від підтримки Києва.

Гарантії безпеки є основоположними, якщо ми дійсно прагнемо миру в Україні. Росія неодноразово порушувала підписані угоди. Без таких гарантій неможливо забезпечити тривалий мир,

– підкреслила Мелоні.

Чого очікувати від адміністрації Трампа

Хоча остаточного плану дій щодо України немає, європейські партнери сподіваються, що Трамп продовжить підтримку Києва, аби забезпечити Україні сильні позиції для можливих мирних домовленостей. Як розвиватиметься ситуація – стане відомо після інавгурації Трампа 20 січня.