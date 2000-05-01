ЗСУ матимуть користь від винищувачів Mirage 2000 лише за однієї умови

Франція передала Україні винищувачі Mirage 2000-5. Вони посилять потенціал Повітряних сил.

6 лютого стало відомо про прибуття в Україну першої партії колишніх французьких винищувачів Dassault Mirage 2000-5. Ці надзвукові одномісні літаки модернізували, аби вони могли нести крилаті ракети SCALP/ Storm Shadow, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Як Mirage 2000-5 посилять ЗСУ

Очікується, що винищувачі розширять можливості Повітряних сил України у критичний момент, коли ЗСУ намагаються утримати лінію фронту на сході та зупинити просування росіян. Авіація відіграє важливу роль у стримування ворога, зокрема завдяки ударам по російських командних пунктах.

Десяток Mirage 2000 разом із понад 80 F-16 допоможуть компенсувати втрати Повітряних сил. Українці втратили близько 100 старих радянських літаків через російські ракети.

Зверніть увагу! За даними видання, до першої партії винищувачів увійшли три одиниці разом із навченими пілотами та техніками.

Зазначається, що Mirage можуть завдавати наземні удари . За інформацією La Tribune, французи не лише адаптували літаки Mirage 2000-5 для запусків SCALP, а й для транспортування авіаційних бомб Hammer, які Україна отримує від Франції.

SCALP неодноразово доводили свою ефективність на фронті. З радіусом дії до 250 кілометрів і подвійними бойовими частинами, які можуть пробивати бункери, ці 1300-кілограмові ракети здатні вражати російські штаби.

Журналісти підкреслюють, що Mirage будуть корисними лише за умови наявності достатньої кількості найкращих боєприпасів. Наразі неясно, скільки SCALP Україна отримала від Франції та Італії. Можливо, лише близько 100. Також невідомо, скільки ракет залишилось в Україні після трьох років жорстоких боїв.

Французи намагаються надіслати більше. Париж виділив 2 мільярди доларів на виробництво боєприпасів цього року, включаючи нову партію SCALP, багато з яких можуть потрапити в Україну.

Зауважимо, що Україна розробляє свої власні нові боєприпаси для глибоких ударів. І хоча вони спочатку випробовуються на старих радянських літаках, таких як бомбардувальники Су-24, можливо, з часом ці боєприпаси також можуть озброїти Mirage 2000, дозволяючи літакам продовжувати бойові дії навіть у разі, якщо запаси SCALP закінчаться або зменшаться.