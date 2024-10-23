Mirage для України: чим будуть озброєні та коли прибудуть перші літаки

Три літальні апарати увійдуть до першої партії винищувачів Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні. Про це неофіційно дізналися французькі журналісти.

Літаки планують передати у першому триместрі 2025 року. Про це повідомляє видання La Tribune.

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Деталі передачі Mirage 2000-5

До кінця квітня Франція планує завершити підготовку літальних апаратів, а також навчання пілотів та механіків. Mirage 2000-5 буде озброєний крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM.

Пілоти та механіки, що будуть необхідні для роботи на цих літаках, пройдуть підготовку на базі Нансі у східній Франції.

У Міноборони Франції поки не коментують ситуацію.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначав, що попри всі труднощі, Україна є та буде пріоритетом для Франції. Окрім того, також заявив, що його країна займається підготовкою цілої української бригади. Йдеться про бригаду Анни Київської.