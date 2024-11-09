Україна скоро отримає французькі Mirage 2000: у чому їхня перевага над F-16

Незабаром Київ отримає додаткові можливості для ефективного нищення ворога. Париж передасть літаки, які можна озброїти найвлучнішими ракетами, які має Україна на озброєнні.

Франція пообіцяла поставити Україні винищувачі Mirage 2000. Очікується, що відправка літаків відбудеться у першій половині 2025 року, передає 24 Канал.

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Як Mirage допоможе Україні

Як пише Business Insider, нові винищувачі Mirage здатні запускати західні ракети Storm Shadow, на рахунку яких вже ціла низка успішно уражених російських об'єктів.

Зазначається, що американські винищувачі F-16 не пристосовані до ракет Storm Shadow. Наразі Повітряні сили ЗСУ використовують для запуску британських снарядів радянські літаки Су-24.

Тому передача Парижем Києву Mirage 2000 фактично дозволить українському війську отримати ще одну платформу для запуску далекобійних ракет.

Наразі невідомо, скільки саме винищувачів отримає Україна. У ЗМІ припускають, що у першій поставці буде передано три борти. Фахівець із військової авіації з Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії Тім Робінсон підкреслив, що це важливе посилення авіації України.

Ракети Storm Shadow мають дальність близько 250 кілометрів, а вартість однієї одиниці – близько 1 мільйона доларів. До слова, Mirage можуть використовувати авіабомби AASM Hammer та ракети MICA.