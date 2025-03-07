Mirage-2000 вперше взяли участь у відбитті російської повітряної атаки по Україні

Винищувачі Mirage-2000 вперше були задіяні у відбитті ракетної атаки Росії проти України. Французькі винищувачі Україна отримала місяць тому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як Mirage-2000 проявили себе у відбитті атаки Росії

Надані Францією винищувачі Mirage-2000, які Україна отримала близько місяця тому, вперше були задіяні для відбиття ракетної атаки Росії. Разом з Mirage-2000 Україна підіймала у повітря F-16.