Чи готова Україна прийняти втрату території заради мирної угоди: відповідь Зеленського
- Зеленський заявив, що Україна не може обміняти території в мирній угоді з Росією, назвавши це несправедливим і нереалістичним.
- Президент України вважає, що позиція Трампа щодо територіального питання змінилася, і наголошує на важливості зупинення амбіцій Путіна для завершення війни.
Володимир Зеленський заявив, що Україна не може "просто обміняти території" в рамках мирної угоди з Росією. За словами президента, такий крок був би несправедливим.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Як Зеленський ставиться до територіального питання?
Володимир Зеленський розповів, що під час візиту до США він провів "хорошу розмову" з Дональдом Трампом.
За його словами, президент США розуміє, що станом на сьогодні Україна не може просто обміняти території в рамках переговорів.
Це несправедливо. Це нереально,
– підкреслив глава держави.
На думку Зеленського, позиція Трампа щодо територіального питання змінилася, і він сподівається, що так буде й надалі. Президент пояснив, що справа полягає не лише в територіях, а насамперед у позиції Володимира Путіна, який намагатиметься отримати більше.
Він буде продовжувати. Тому питання, як зупинити війну, полягає лише в тому, щоб зупинити амбіції Путіна змінити свою позицію щодо цієї війни,
– підсумував Володимир Зеленський.
За словами президента, Росія має усвідомити: весь світ потребує миру і не дозволить їй окупувати Україну.
Чи дійсно Трамп змінив позицію щодо війни?
Дональд Трамп зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні. Однак тепер президент США визнав, що його відносини з Путіним нічого не значили.
Після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що буде обговорювати надання Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Проте, за його словами, наразі рано давати точну відповідь.
Американський лідер вважає, що Україна, за підтримки ЄС, "має можливість боротися та повернути всі території в первісному вигляді". У своєму нещодавньому дописі Трамп також порівняв Росію з "паперовим тигром".