Для гарної угоди типово, коли обидві сторони "залишаються трохи незадоволеними", – Білий дім

Зараз активно обговорюють можливу угоду про припинення вогню в Україні. У Білому домі також висловились.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала можливу угоду між Україною та Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на її брифінг.

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Сторони мають бути трохи незадоволеними

Реакція речниці є неоднозначною.

Зазвичай, коли угода є справді вдалою, обидві сторони залишають стіл переговорів трохи незадоволеними,

– сказала вона.

Чинний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри якомога швидше закінчити війну в Україні, проте він не говорив про методи. Відомо, що його політика різко змінилась після того, як делегації США та Росії зустрілись у Ер-Ріяді.

Також західні медіа писали про те, що Україна та США погодили умови угоди про видобуток корисних копалин. Документ схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ України, а підписання угоди з Трампом можливе після схвалення Верховною Радою.