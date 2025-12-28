Оборонець Маріуполя припустив, чи близька Україна до справжнього перемир’я

Будь-яке перемир'я зараз вигідніше Росії, ніж Україні, адже Кремль систематично порушував усі попередні угоди. Поки Путін при владі, жодна мирна угода не буде чесною.

Колишній британський військовий та український морський піхотинець Шон Піннер пояснив 24 Каналу, що Росія за своєю природою залишається імперіалістичною державою, яка прагне захопити Київ, а потім рухатися до Польщі та Молдови.

Дивіться також: Росія тероризує Україну "Шахедами": для яких областей є загроза

Чи готовий Путін до справжнього миру в Україні?

"Я був в окопах під час Мінських угод і писав, як нас обмежували в кількості зброї та боєприпасів на контрольних пунктах, тоді як росіяни та сепаратисти відкривали вогонь, коли їм хотілося. Я бачив, як Росія протягом усіх цих років порушувала угоди та перемир'я", – пояснив Піннер.

Будапештський меморандум був юридичною рамкою, але Росія його порушила. Путін встановлює перемир'я лише тоді, коли йому це вигідно – наприклад, під час травневих парадів через страх перед українськими ударами, але відмовляється від перемир'я на Різдво, щоб не дати Україні можливості перегрупуватися.

Він не хоче миру. Я б порівняв це з рабовласником, який просто хоче повернути своїх рабів. Росіяни продовжать наступати,

– наголосив Піннер.

Навіть при припиненні вогню Путін використовуватиме таємні підрозділи для встановлення маріонеткової влади в Україні.

"Зеленський викрив його блеф пропозицією провести вибори – після цього Росія раптом перестала їх вимагати, так само як і відхилила пропозицію про взаємний вихід з Донбасу, бо їм потрібен Київ, і це не зміниться", – наголосив Піннер.

Що ще відомо про російські атаки в Україні?