Успіхом України буде не мирний договір чи закінчення бойових дій, – спецпредставник Трампа

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що не мирний договір чи припинення вогню буде успіхом України. Успіх можна буде визначити за реакцією усіх на порушення цього договору.

Угода, що зупинить війну ще не означатиме успіх, вважає Келлог. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Яку заяву зробив кіт Келлог

Спекпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що на його думку, визначним успіхом для України будуть не припинення вогню і навіть не довгостроковий мирний договір.

Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують,

– сказав він.

Додамо, Кіт Келлог зокрема заявив, що США будуть посередниками між українцями та росіянами на переговорах. Він додав, що філософія Сполучених Штатів полягає у тому, аби "зупинити вбивства і війну". Спецпредставник запевнив, що ніхто не буде виключений із переговорного процесу щодо встановлення миру в Україні.