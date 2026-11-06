У Путіна відреагували на анонсовану Трампом "масштабну мирну угоду" щодо України

5 листопада Дональд Трамп анонсував "масштабну мирну угоду" щодо України. У Кремлі кажуть, що нічого про неї не знають.

Президент США хвалився, що майбутня угода вийде за межі врегулювання війни в Україні й охопить усю Європу.

Що кажуть у Путіна?

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков не зміг навести деталей анонсованої президентом США угоди. За словами російського чиновника, у Кремлі немає жодних подробиць про неї.

Окремо Пєсков висловився про зустріч російської делегації з Меланією Трамп у Вашингтоні. Він додав, що у Кремлі її оцінюють позитивно.

Речник Путіна уточнив, що Кирило Дмитрієв, який напередодні провів переговори з Дональдом Трампом у Білому домі, ще не повернувся зі США, а тому не доповідав російському диктатору про результати тієї зустрічі.

Пєсков наголосив, що "гуманітарні та політичні контакти зі США відмінно доповнюють одне одного".

Також він прокоментував можливу участь Європи у переговорах щодо України. За словами чиновника, Росія ніколи не отримувала будь-яких ідей від європейців щодо гарантій безпеки для всіх сторін українського конфлікту.

Крім того, Пєсков дорікнув європейцям за нерішучість. Мовляв, вони не можуть визначитися, хто від імені Європи уповноважений розмовляти з Росією.