Будуть серйозні пропозиції: Кушнер анонсував переговори з Україною та Росією

Наступного тижня США проведуть тристоронні мирні переговори Україною та Росією. Мета – зменшити занепокоєння всіх сторін щодо власної безпеки.

Про це в соцмережі "Х" 5 листопада написав зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Він нагадав, що попередні тристоронні перемовини відбулися ще в лютому.

Що очікувати від майбутніх переговорів?

За словами Кушнера, американська сторона вже працює з обома країнами над конкретними пропозиціями, щоб зробити зустріч максимально предметною та результативною.

Зять Трампа додав, що США намагаються знайти практичні рішення для завершення війни та створення основи для тривалого миру.

Йдеться про те, щоб врахувати безпекові побоювання всіх учасників і домовитися про взаємоприйнятні механізми, які зменшать ризик нових конфліктів.

Кушнер наголосив, що президент США Дональд Трамп визначив досягнення миру одним із пріоритетів. Наразі Вашингтон зосереджений на складній і детальній роботі над всеосяжною та довгостроковою угодою.

Що цьому передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо врегулювання війни в Україні, яка може вийти за межі двостороннього формату й охопити всю Європу. Нові подробиці американський лідер анонсував упродовж найближчих одного – двох тижнів.

До цього спеціальний представник США Стів Віткофф зазначав, що консультації в ОАЕ пройдуть 10 – 11 листопада і будуть зосереджені на деескалації та гуманітарних питаннях.

Також 4 листопада Володимир Зеленський провів перемовини з американськими представниками, обговоривши створення ширшої безпекової архітектури для завершення війни.