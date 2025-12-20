Неанонсований політик приєднається до переговорів США та Росії щодо мирного плану, – Reuters

У суботу, 20 грудня, у Маямі відбудеться зустріч делегацій США та Росії. Сторони знову обговорюватимуть мирний план. До дискусії може доєднатися американський чиновник, якого раніше "відсторонили" від переговорів з росіянами.

Так, на початку грудня видання The Times написало про те, що держсекретаря США Марко Рубіо усунули від контактів з росіянами, бо він нібито "проукраїнський", передає 24 Канал.

Що відомо про участь Рубіо у переговорах з Росією?

Рубіо не поїхав на переговори з Путіним до Москви 2 грудня. Замість нього туди вирушили зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланець Стівa Віткоффа, які узгоджували "щедрий для Росії" мирний план із російським чиновником Дмитрієвим під час таємних переговорів у Маямі в жовтні. Рубіо допомагав доопрацювати 28-пунктовий мирний план. Попри це його залишили поза діалогом з росіянами. Держсекретаря США вважають більш лояльним до інтересів України.

Втім, вже 20 грудня Марко Рубіо може повернутися за стіл переговорів із представниками Кремля. Про це заявив сам чиновник, пише Reuters. Він може доєднатися до чергового раунду зустрічей у Флориді.

Російську делегацію очолює посланець президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він зустрінеться зі Стівом Віткоффом та зятем Трампа Кушнером.