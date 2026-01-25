Відвертий "тролінг" Путіна, – політолог вказав на цікаву деталь у перемовинах в Абу-Дабі

В ОАЕ відбулись тристоронні переговори за участю України, США, Росії. Наразі спостерігається черговий обманний маневр Путіна в переговорному процесі. Росія розуміє, що американці їй не друзі, а Європу вважають слабкою.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, наголосивши, що Трамп не випадково покликав Зеленського прибути в Давос, хоча той не планував.

Яку гру знову затіяла Москва?

Зі слів політолога, та декларація, яка містила в собі гарантії безпеки для України й була презентована у Парижі, коли вже майже був фіналізований 20-пунктний мирний план, абсолютно не відповідала базовим баченням Кремля, його початковому 28-пунктному плану. Коли у той період Трамп хотів знову поговорити з Путіним, той ухилився від цього, бо йому не було що сказати у відповідь на розроблені 20 пунктів.

Тоді російське МЗС озвучувало, що воно начебто не бачило ніяких документів. У Москві, зі слів Буряченка, розмірковували як вчинити так, аби не образити президента США і при цьому розуміли, що він налаштований щодо розробки і виконання мирного плану доволі серйозно.

Вже шість російських танкерів арештовані, взята під тимчасовий контроль Венесуела, відбуваються проактивні дії навколо Ірану – все це дало Путіну зрозуміти, що продовжувати гратися з Трампом звичайно можна, але це робити потрібно вдумливо і сплановано. На етапі, коли Дмитрієв з'явився у Давосі (представників Росії там після 2022 року не було) і поговорив з Віткоффом, то саме тоді, на думку політолога, російська сторона намагалася просунути своє бачення під "соусом" готовності доєднатися до Ради миру, яку створив Трамп.

Вони дали пас американським представникам, а вони передали Трампу, що росіяни налаштовані на переговорний процес. Тому з великою ймовірністю Трамп згадав Зеленського у промові і відбулась годинна зустріч між ними,

– вважає Буряченко.

Російська сторона, з його слів, вчергове купила американців на те, що буцімто готова конструктивно ставитись до переговорного процесу. Крім того, цього разу делегувала рівних Україні представників. Зокрема у її складі був співробітник ГРУ Олександр Зорін, що певною мірою дзеркалить українську переговорну групу, в якій присутній Кирило Буданов, ексочільник ГУР та чинний голова Офісу Президента.

Росія затягує час: що на це вказує?

В нинішній делегації Росії значаться в основному військові та представники ГРУ. Цим Кремль, зі слів політолога, намагається показати серйозність свого ставлення до процесу переговорів. Крім того, росіяни озвучили в бік Буданова компліменти, кажучи, що він серйозний перемовник. Буряченко пояснив, що це було зроблено спеціально для США, аби показати, що з повагою ставляться до оновленої української групи.

Це чергова пастка. Я прогнозував, що ця дводенна зустріч нічим не завершиться. Основною ціллю росіян буде спроба потихеньку відкладати питання на наступні зустрічі. При цьому демонструючи конструктив, позитивне налаштування до продовження діалогу,

– озвучив Буряченко.

За переконанням політолога, зараз відбувається чергове затягування переговорного процесу з боку Росії. Він впевнений, що наближення до миру нині не спостерігається. Однак в цій ситуації позитивним сигналом Буряченко вважає те, що американська сторона змінила свою роль, порівняно зі Стамбулом, з модератора на безпосереднього учасника мирного процесу. Це, зі слів політолога, вказує на те, що США повірили Росії, тому активно доєдналися разом з ОАЕ та очікують просування у ключовому питанні – територіальному.

Як наголосив політолог, варто звернути уваги на те, що російська делегація складається виключно з військових та розвідників, тобто відпрацьовувати економічні питання (США пропонують зону економічної торгівлі по лінії розмежування, безмитний режим між ними і Україною, як частину гарантій безпеки) вони не можуть.

Такий склад делегації Кремль передбачив навмисно, аби переговорна група могла заявити, що прибуває на зустрічі з мандатом обговорювати тільки територіальні питання. Це, зі слів Буряченка, чергова гра Росії. Ніхто там на мир не налаштований.

Коли Путіна запитали, як він розцінює можливість доєднання Росії до Ради миру, він відповів, що схвально і що США можуть взяти 1 мільярд доларів (членський внесок – 24 Канал) з російських заморожених активів. Хіба так поводить себе людина, яка реально сподівається на результат в переговорному процесі? Це відвертий "тролінг", який реалізує Путін,

– підсумував Буряченко.

Політолог підсумував, що справжні наміри Росії щодо переговорного процесу демонструє й той факт, що російська армія на тлі зустрічей переговірників в Абу-Дабі свої атаки по енергетичній інфраструктурі України не припиняла.

Мирні переговори: чого очікувати далі?