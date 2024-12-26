Лавров заявив, що Франція пропонувала Росії переговори щодо України без участі Києва

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Франція неодноразово пропонувала Росії переговори щодо війни без участі України. За його словами, це робилося через закриті канали.

Зі свого боку Москва висловила готовність вислухати пропозиції Парижа. Про це Лавров розповів в інтерв'ю російським і закордонним ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін пропонував Польщі поділити Україну: хто ще був залучений до цього

Москва скептично ставиться до ініціатив Франції

За словами російського міністра, Франція неодноразово зверталася до Росії через закриті канали з пропозицією організувати діалог щодо України без участі Києва. Це суперечило заявленому Заходом принципу "ні слова про Україну без України".

Є в наших французьких колег таке прагнення відігравати ініціативну роль у найрізноманітніших питаннях, і ми це вітаємо. Але яким є результат від таких ініціатив, і наскільки прагнення відігравати позитивну роль щире, я не знаю,

– сказав Лавров.

Він зазначив, що паралельно з пропозиціями діалогу Франція виступає ініціатором присутності миротворчих військ в Україні й навчає українських військових на своїй території.

Саме така суперечлива позиція, за словами міністра, не сприяє серйозному ставленню Москви до ініціатив французької сторони.

Відомо, що вже кілька країн розглядають можливість направлення в Україну контингенту західних союзників, як це пропонував президент Франції. Проте поки обговорення на ранньому етапі.

Напередодні Володимир Зеленський і Еммануель Макрон зустрілися у Брюсселі, де обговорили важливі питання для зміцнення позицій України в боротьбі з російською агресією. Український президент подякував Франції за підготовку бригади для української армії, лідери країн домовилися продовжувати цю співпрацю.

Також вони обговорили ініціативу Макрона щодо присутності сил в Україні для стабілізації, французький президент поділився інформацією про свою комунікацію з іншими партнерами.