Це безглуздо, – Зеленський критично висловився про переговори без України

Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких домовленостей, які укладаються за спиною в України. Президент назвав це безглуздим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Tagesschau.

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Україна не приймає жодні домовленості без неї

Володимир Зеленський зазначив, що про жодні домовленості без України "не може бути й мови".

Все, про що Росія і Сполучені Штати можуть домовитися – якщо вони взагалі хочуть про щось домовитися – стосується їхніх двосторонніх відносин. Вони точно не можуть вести переговори про наших людей і наші життя. Про кінець війни без нас. Ми незалежна держава,

– каже він.

Водночас президент наголосив, що Україна не готова остаточно віддавати частину своєї землі: "Юридично ми не віддамо свої території". Коментуючи слова міністра оборони США Піта Гегсета, який поставив під сумнів можливість повернення Україною територій, Зеленський сказав: "Міністр оборони повинен глибше вникнути в деталі, але для цього потрібен час".

Володимир Зеленський вважає, що припинення вогню в Україні не було б успіхом.