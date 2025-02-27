Перемир'я і мир – різні речі, – Буданов пояснив, що Україна може досягти у переговорах з Росією

Україна може швидко дійти за столом перемовин до перемир'я з Росією. Однак питання миру буде лишатися ще на порядку денному доволі довго.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю Укрінформу.

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Що сказав Буданов про швидке перемир'я або мир

Генерал зауважив, що за столом перемовин російська сторона буде використовувати тактику батога і пряника.

"Вони завжди так будуть робити: тиснути на нас і пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким приймати в цьому участь. Так було завжди й нічого у них не зміниться", – пояснив глава ГУР.

Однак він наголосив, що все ж варто розмежовувати поняття – перемир'я чи мир. Адже це абсолютно різні речі.

Дійти швидко до перемир'я, я просто особисту можу сказати думку, – в принципі, це реально. Дійти швидко до миру – ні,

– сказав Буданов.

Глава української розвідки зазначив, що росіянам потрібна перерва у війні. Тому що, згідно з їхньою стратегією, якщо до 2026 року країна не виходить з цієї війни, то Кремль втрачає навіть шанс на світове лідерство.

"Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує. Ціна війни занадто висока, фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами тощо. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в Росії, перш за все з розробки арктичних регіонів, з видобутку там газу тощо", – сказав генерал.