Зеленський розповів, чи може Крим стати предметом переговорів із Росією на тлі ударів ЗСУ
Володимир Зеленський заявив, що попри удари українських військових по окупантах питання тимчасово окупованого Криму досі не стало "предметом переговорів".
Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.
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Що відомо про заяву Зеленського?
За словами Зеленського, питання Криму наразі не є предметом переговорів із Росією, попри посилення ударів українських військових по ворогу.
Шкода, що ні. Або поки що ні. Але побачимо,
– заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що земля залишається одним із найважливіших питань для України, адже йдеться про її територію та історію.
Водночас президент зазначив, що основним пріоритетом є збереження життів.
Інші новини про удари ЗСУ по окупантах у Криму
Окупанти у Криму втратили важливу систему протиповітряної оборони. Розвідники ГУР атакували ворожий комплекс С-400 "Тріумф".
Відомо, що ЗРК С-400 окупанти також використовують для запуску по Україні швидкісних ракет.
Також 26 липня Сили оборони атакували об'єкт "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового на території Криму. Його використовували для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення окупаційного війська.