Це задовольнить Путіна: чому очільнику Кремля важливо зустрітися з Трампом

Владіміру Путіну вигідно зустрітися з Дональдом Трампом. Але його головна ціль – не припинення вогню, а особисті інтереси.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов зазначив в ефірі 24 Каналу, що для Владіміра Путіна сам факт того, що він вестиме перемовини з Америкою, а не з Україною, стане успіхом для нього та його "патріотичного" табору.

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Він додав, що дипломатія може стати реабілітацією після провалів на полі бою, для путінської Росії. Мовляв, якщо Росія веде перемовини з Америкою, а не з Україною, значить, вона велика. Росія живе у світі фікцій і не приймає реальний стан речей.

Україна ухвалює рішення

"Вони звикли дивитися на Україну згори, і їх, звісно, сильно травмує те, що на полі бою вони не можуть довести свою велич. На полі бою Україна дорівнює Росії, і це саме по собі є травмою. Дипломатія може відіграти компенсаторну роль", – пояснив Аббас Галлямов.

Він додав, що якщо говорити про реальність, а не вигадки Росії, то рішення про припинення війни ухвалюватиме не Трамп. Це рішення ухвалюватиме Україна.

Ми не будемо виходити з дурного твердження російської пропаганди, що Росія воює з НАТО, а не з Україною. Звісно, Росія воює з Україною, і рішення про припинення вогню ухвалюватиме саме Україна. Україна – беззаперечний суб'єкт. Путін намагається зробити вигляд, що Україна не суб'єкт, а маріонетка Заходу,

– сказав Аббас Галлямов.

За словами Галлямова, для Путіна сам факт перемовин із Трампом буде приємним. Якщо Трамп домовиться з Путіним про щось, що принципово не влаштує Україну, вона просто цього не виконуватиме.

Зустріч відбудеться

"Зустріч Трампа і Путіна в тому чи іншому форматі відбудеться. Перемовини розпочнуться. Можливо, навіть буде особиста зустріч. Зрозуміло, що спочатку працюватиме команда, яка попередньо підготує різні варіанти. До перемовин штовхають об'єктивні обставини війни", – сказав Аббас Галлямов.

Він додав, що ресурси обох сторін наближаються до вичерпання. У країнах сформувалися потужні табори: одні виступають за продовження конфлікту, а інші готові піти на певні поступки задля досягнення домовленостей.

"Є й інший фактор – це сам Трамп. Це не його війна, вона почалася не за його президентства, а рішення, які ухвалювала Америка раніше, – це не його рішення. Навпаки, він їх критикував під час передвиборчої кампанії. Трамп може претендувати на роль посередника, на відміну від Байдена", – пояснив Галлямов.

Чому Байден не міг бути посередником

За його словами, Байден не міг бути посередником, оскільки він був стороною конфлікту, з першого дня підтримуючи Україну. У цьому сенсі як посередник він не влаштовував Путіна.

А Трамп влаштовує, бо ніколи особисто не критикував Путіна. Він неодноразово озвучував думки, які певною мірою збігалися з позиціями диктатора.

"Трамп прийнятний у ролі посередника і для Зеленського, хоча б тому, що Зеленський не може йому відмовити. Просто тому, що Америка – головний спонсор України. У цьому сенсі з'являється постать, якої раніше не було – постать, здатна виступити посередником", – пояснив Галлямов.