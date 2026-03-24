Ніколи цього не скаже, – ексспецпредставник Трампа сказав, чому Путін вдає успіхи у війні
- Колишній спецпредставник США Курт Волкер вважає, що Путін не знає реального стану справ у війні і змушений вдавати успіхи, щоб не проявити слабкість.
- Путін сподівається протриматися довше, ніж Захід, очікуючи, що внутрішні конфлікти в Європі та США зіграють йому на руку.
Володимир Путін не планує завершувати війну, але причин для цього може бути багато. Цілком ймовірно, що диктатор просто не знає реального стану справ і лише вдає нібито все йде за планом.
Такою думкою з 24 Каналом поділився колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, додавши, що очільник Кремля боїться проявити слабкість. Через це він змушений постійно доводити свою силу.
Дивіться також Було чотири теми: ЗМІ розповіли, про що українці говорили з американцями у Маямі
Чому Путін боїться зупинити війну?
Російський диктатор з усіх сил демонструє, що впевнений у перемозі, адже так зможе показати нібито сильну позицію. Він не хоче здаватися слабким, особливо перед своїм оточенням, перед російським народом.
"Також не варто відкидати, що Володимира Путіна вводять в оману доповіді військових та розвідки з місця подій. Глава генштабу Росії Валерій Герасимов відвідав російські війська в Україні й заявив буцімто росіяни захопили низку населених пунктів. Але насправді це не так, тому, можливо, Путін не отримує всієї інформації", – підкреслив колишній спецпредставник США по Україні.
Зверніть увагу! Наразі тристоронні переговори між Україною, Росією та США на паузі. Причиною цього називають не лише загострення в Ірані, але й нерозв'язанні питання щодо Донбасу. Експерти BBC зазначають, що сьогоднішній формат переговорів не наблизить мир. Володимир Путін не готовий до компромісів.
Ще одна причина, чому Кремль не спішить закінчувати війну полягає в тому, що Путін сподівається, що зможе протриматися довше, ніж Захід. Думає, що він слабкий, роз'єднаний, а Росії вдасться перехилити Трампа на свій бік, віддалити Європу та посилити тиск на Україну. Він сподівається, що на Заході всі розсваряться і це зіграє йому на руку.
Крім того, Путін ніколи цього не скаже, але він не знає, як закінчити війну в Україні. Так само як Трамп зараз не знає, як завершити війну проти Ірану. Путін обіцяв росіянам, що матиме успіх у війні, що вона закінчиться швидко, що росіяни "переможуть нацистів, демілітаризують Україну",
– зауважив Курт Волкер.
Насправді Росія не виграє. Вона ніколи не перемагала і не спроможна на це. Але якщо Путін це визнає, тоді розвалиться увесь задум, на якому будувався початок війни. Це серйозно послабить його позиції всередині Росії.
"Гадаю, він сам загнав себе в пастку, і тепер змушений зображати успіх, і він продовжуватиме це робити, тому що визнання правди підірве його лідерство", – підсумував Курт Волкер.
Яка позиція Росії у мирних переговорах?
У Росії наполягають на виконанні своїх умов і навіть їх збільшують. Глава російського МЗС заявив, що питання Донбасу нібито є "першопричиною конфлікту", а без повного виконання вимог Кремль не погодиться на мирну угоду. Окрім цього, знову звучали заяви про скорочення ЗСУ, зміну влади та демілітаризацію.
Попри це речник Путіна Дмитро Песков висловив сподівання на продовження переговорів після паузи. За його словами, це станеться тоді, коли в американської сторони з'явиться час і вдасться узгодити графіки. Також російська делегація не поїхала на переговори у США 21 березня, де були представники України.
Володимир Зеленський пояснив, що для цього у Росії "немає політичної волі". За словами президента, він розуміє, що російська делегація не хоче приїжджати до США, а американська наразі зосереджена на Ірані, тому планує перебувати у себе в регіоні.