"Прозріння старого КДБіста": навіщо Путін почав виходити на контакт із Європою

Президент Фінляндії Александер Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Кремлю вдалося взяти на "гачок" Трампа. Тепер там спробують зробити щось схоже з європейцями.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, в Кремлі розраховували, що Дональд Трамп зможе змусити Україну прийняти капітуляцію. Але нічого не вийшло. Тепер старий КДБіст прозрів і намагається реалізувати свої наміри через Європу.

Європа не збирається скасовувати санкції

Як наголосив Рибачук, Кремль зміг просунутися в перемовинах зі Сполученими Штатами. Фактично вони отримали часткове зняття санкцій без жодних дій у відповідь. На цьому тлі Росія намагається втягнути і європейців у нескінченні перемовини.

Лідери Фінляндії та Норвегії передали Путіну узгоджену позицію між Україною та Європою щодо війни. Путін же починає підіймати планку та розповідати про кордони НАТО станом на 1997 рік та загалом збільшує масштаб для обговорень,

– сказав Рибачук.

Рибачук прокоментував дзвінок європейців до Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Важливо, що Європа тримає свою лінію. Вони не згодні на зменшення санкцій без досягнення результату щодо безпеки України. Росія ж продовжуватиме свою "гру". Там будуть імітувати перемовини та продовжувати завдавати по Україні ракетних та дронових ударів.

Так вони сподіваються, що Україна та ЄС з часом зламаються та фактично підуть на умови, які зараз пропонує Путін. При цьому Трамп фактично підтримав вимоги Путіна,

– зауважив Рибачук.

Додамо, за даними ЗМІ, Путін у розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії повідомив, що Росія не відмовиться від захоплення всього Донбасу. У відповідь європейці заявили, що необхідно забезпечити "справедливий мир".