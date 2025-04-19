Росія відхиляє пропозиції США щодо припинення вогню в Україні: в ISW пояснили, що за цим стоїть

Росія продовжує вдавати, що вона нібито відкрита до переговорів із США про припинення вогню в Україні. Проте як офіційні посадовці Кремля, так і рупори пропаганди чітко вказують – Москва не готова йти на угоди, які не враховують її ультимативних вимог щодо територій та гарантій безпеки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Цікаво США готові визнати Крим російським у межах ширшої можливої мирної угоди, – Bloomberg

Як Росія відмовляється від перемир'я в Україні

Відмову російського диктатора Владіміра Путіна від загального припинення вогню 18 квітня в ООН підтвердив постійний представник Росії Васілій Небензя. Таке перемир'я, за його словами, є "нереалістичним", а Україна нібито порушувала мораторій на атаки по енергетиці упродовж останнього місяця.

За даними аналітиків, ця заява стала однією з низки заяв російських посадовців, що лунали впродовж усього періоду після телефонної розмови Путіна з Трампом 18 березня, коли про відмову американському президенту у припиненні вогню заявив сам російський диктатор. Провину при цьому Росія намагалася перекласти на Україну, одночасно вимагаючи від США все нових і нових поступок.

Також прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що для Росії "припинення вогню" по енергетиці, якого вона не дотримувалася, добігло кінця 18 квітня – і вказівок щодо його продовження Путін не давав.

Росія жодної зацікавленості у продовженні мораторію не висловила, та й фактичні умови нібито перемир'я, яке "завершилося", так і не стали зрозумілими: жодних офіційних документів, що регламентували б його параметри, так і не було оприлюднено. Тож Росія постійно упродовж останнього місяця бездоказово звинувачувала Україну у порушеннях мораторію,

– зазначили експерти.

В ISW вважають, що тепер Росія може посилити свої далекобійні удари по Україні. Поділяє їхні побоювання й Володимир Зеленський, який 17 квітня заявив про загрозу посилення ударів військ Росії по Україні на Великдень.

Водночас рупори Кремля продовжують відкидати будь-які пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, якщо вони не міститимуть усіх вимог Росії, включно зі "зміною режиму", демілітаризацією та значними територіальними поступками з боку Києва.

Пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян, коментуючи повідомлення Bloomberg, що США у межах плану щодо припинення війни пропонують заморозити війну на нинішніх лініях фронту, залишити окуповану частину України "під контролем Москви" і зняти членство України в НАТО "з обговорення", назвала це "поганою угодою від Росії".

"Симоньян заявила, що Росія має відмовитися від такої пропозиції, оскільки вона не містить умов "денацифікації" України та офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Також пропагандистку обурила відсутність гарантій, що Європа не розгортатиме на території України європейський миротворчий контингент", – мовиться у звіті.

Симоньян також намагалася делегітимізувати Україну та США як партнерів у переговорах і стверджувала, що "з божевільними не може бути переговорів".

Прокоментував перемовини й заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент країни Дмітрій Медведєв. Він закликав Сполучені Штати "вмити руки" у питанні війни в Україні та дозволити Росії "швидше розібратися".

Що Росія хоче від США та України, щоб погодитися на перемир'я

Аналітики нагадали, що російські топпосадовці включно з Путіним неодноразово відкрито заявляли, що не погодяться на будь-яку угоду, яка не врахує всі політичні та територіальні вимоги Москви до України. Як заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, який вже тричі зустрічався з Путіним, російський диктатор "зациклений" на питанні територіальних поступок і постійно повертався до нього під час зустрічей – що свідчить про те, що Росія наполягає на своїх максималістських умовах не лише у публічних заявах, а й під час приватних контактів.

Постійні повторювання цих вимог посадовцями різних рівнів сформувало у російського населення очікувань, що вони будуть виконані за будь-якого сценарію завершення російсько-української війни. А російська пропаганда тепер наполягає на виконанні згаданих ультиматумів навіть за умов пропозицій сприятливих для Росії варіантів мирної угоди,

– пише ISW.

Також продовжують лунати з Москви й вимоги щодо усунення "корінних причин" війни в Україні як передумови для укладення мирної угоди. Про це, зокрема, вкотре заявив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров під час телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо 17 квітня.

За його словами, будь-які американсько-російські зусилля щодо припинення війни в Україні мають "комплексно" усунути ці самі "корінні причини" російського вторгнення. Згідно з попередніми заявами Лаврова, йдеться про вигадані Москвою порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, ЗМІ та культури в Україні.

"Ці так звані "першопричини" є посиланням на довоєнні вимоги Росії, які фактично означають повну капітуляцію України та встановлення в Україні проросійського уряду", – пояснили аналітики.

Експерти додали, що подібні ультиматуми як умова для початку переговорів зводять нанівець ідеям Трампа щодо досягнення тривалого миру в Україні.

ISW також пише, що офіційні особи Кремля, ймовірно, беруть участь у двосторонніх дискусіях з офіційними особами США, щоб зберегти видимість зацікавленості в добросовісних мирних переговорах, але відданість російських офіційних осіб їхнім довоєнним вимогам та інші спроби продовжити переговори продовжують свідчити про інше. Україна ж водночас продовжує вказувати, що готова вести переговори про тривалий мир.

У Державному департаменті США, своєю чергою, повідомили 17 квітня, що Рубіо сказав Лаврову: президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні закінчилася, і що американські перемовники представили свої пропозиції та отримали "обнадійливу" відповідь на "обриси міцного та тривалого миру" на зустрічах між представниками України та її західними партнерами в Парижі 17 квітня.