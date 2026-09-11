Не бажання досягнути миру: що змушує Трампа займатись питанням війни в Україні

Дональд Трамп продовжує активні дипломатичні маневри та гучні заяви щодо завершення війни в Україні, залучаючи до консультацій своїх спецпосланців. Однак за цією інтенсивною міжнародною діяльністю ховаються суто прагматичні цілі Білого дому.

Головним рушієм дій американського президента стали внутрішньополітичні виклики напередодні важливих виборів. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що ключовою метою Дональда Трампа є не стільки реальне припинення війни, скільки симуляція переговорного процесу для власного виборця.

Чому Трамп демонструє активність напередодні виборів?

Усі останні кроки Вашингтона на міжнародній арені варто розглядати крізь призму виборчих перегонів у США. Цікаво, що Трамп свого часу багато обіцяв швидко та легко розв'язати українське питання, тому зараз змушений демонструвати бодай якусь активність.

Загострення боротьби напередодні виборів до Конгресу 3 листопада змушує Білий дім спрямовувати всі зовнішньополітичні рухи на здобуття внутрішньополітичних балів.

Все абсолютно зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, всі заяви, всі рухи, всі особливості зовнішньої політики спрямовані на досягнення результату на виборах. Мета насправді не в досягнення мирного процесу. Мета не припинення війни. Мета продемонструвати виборцю активність або симулювати цю активність на переговорному треку,

– наголосив експерт.

Боротьба за палати парламенту дійшла до того, що американський президент навіть обіцяє виплатити по 5 тисяч доларів усім виборцям у разі перемоги республіканців. За словами економіста, подібного масштабного способу впливу на виборчу аудиторію історія США ще не знала.

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Чому Вашингтон шукає винних в економічних проблемах?

Американський виборець зазвичай голосує залежно від цінової динаміки на заправках, а пальне у США після подій у Перській затоці зросло щонайменше на 40%. Зростання вартості дизельного пального має величезний вплив на кінцеві ціни товарів через активне використання вантажівок для перевезень.

У зв'язку з цим американська адміністрація активно шукає пояснення власних економічних провалів. Представники Білого дому вже намагаються перекласти відповідальність за зростання цін на пальне на Україну та її удари по російських НПЗ.

Американська адміністрація активно шукає пояснення для своїх виборців тих економічних провалів, які сьогодні досягнуті. А на кого треба "валити"? На того, хто постійно на слуху,

– зауважив Олег Пендзин.

Чи можливі реальні поступки з боку Кремля?

Дипломатичний трек за участю американських спецпосланців чи керівників спецслужб не приведе до реальних зрушень у позиції Москви. Для російського диктатора війна є екзистенційним питанням, заради якого економіку РФ остаточно переводять на воєнні рейки та створюють жорстку командно-адміністративну систему.

Утім, Кремль готовий підігравати Білому дому у створенні видимості діалогу, якщо це відповідає поточним інтересам США. Насправді ж реальних підстав для результативних перемовин наразі немає.

Для Путіна на сьогоднішній момент той весь переговорний трек з Трампом не має жодного сенсу. Але якщо Трампу треба, Путін може симулювати якусь присутність. На сьогоднішній момент немає теми для перемовин, тому що жодної зміни в позиції росіян немає і не буде,

– підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, що напередодні американські дипломати Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, де провели консультації з українською та російською сторонами. Згодом Трамп також провів телефонну розмову з Путіним, заявивши про нібито готовність Кремля до укладення мирної угоди.