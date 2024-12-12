Єрмак пояснив, чому Україна зараз не хоче переговорів з Росією

Наразі Україна не готова до перемовин. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що має змінитися для того, щоб держава розпочала діалог з Росією.

За словами Єрмака, щоб вступити у переговори з Росією, Україні не вистачає озброєння та гарантії того, що російський диктатор Путін не нападе знову за кілька років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли Україна зможе розпочати переговори з Росією

Керівник Офісу президента каже, що наразі Україна обговорює з партнерами важливість посилення держави. Він також додав, що потрібно руйнувати російські наративи про те, що Україна нібито хотіла війни.

Путіну важливо продовжувати агресію на нашій території. Тому для початку переговорів Україна повинна бути сильною, і тоді зможе говорити з Росією на рівних. Тому що все, що наразі лунає з Кремля – це мова ультиматумів,

– каже Єрмак.

Він також зазначив, що Росія аж ніяк не прийшла в Україну, щоб захищати когось, адже вона не може захистити навіть свої території, зокрема Курську область.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вкотре наголосив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається "всадити за стіл переговорів" російського диктатора Путіна. Він додав, що війну в Україні потрібно завершити на справедливих умовах, що відповідатимуть нормам міжнародного права.

Раніше Зеленський назвав найважче питання перед переговорами з Росією. На його думку, це особа перемовника, яка наразі не хоче миру.

Водночас Путін заявив, що відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом. Проте він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає, щоб Київ відмовився від намірів вступити до НАТО.