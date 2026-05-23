Провальна ідея, – дипломат пояснив, чому Європа так і не обрала спецпредстаника для переговорів

Європейці прагнуть стати частиною мирних переговорів між Росією та Україною. Однак їм поки не вдається обрати свого спецпредставника, того, хто від імені ЄС говоритиме із Кремлем.

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019) Валерій Чалий розповів 24 Каналу, що це може бути провальна ідея, адже у європейців мало шансів на успішні перемовини. Крім того, якщо обирати якогось спецпредставника, то це, на його думку, повинна бути офіційна особа.

Чи зможе Європа брати участь у переговорах?

Валерій Чалий підкреслив, що Володимир Путін від початку вважав європейців не суб'єктивними у контексті мирних переговорів між Україною та Росією. Проте, якщо все ж вдасться обрати когось, то це має бути людина, яка б представляла інтереси всього Європейського Союзу.

Це велика відповідальність, але я не вірю в успіх цієї ідеї, адже на наступному етапі потрібні будуть офіційні представники. Не менше, ніж на рівні країн Радбезу ООН, ядерних країн,

– сказав він.

Крім того, є загроза, що спецпредставник від Європи може пробувати виводити Путіна з ізоляції. За словами дипломата, подібна ініціатива немає очевидних переваг, а навпаки більше є загроз посилення російської суб'єктності.

Зверніть увагу! Є ймовірність, що переговори між Росією та Україною найближчим часом відновляться. Спецпредставник США Стів Віткофф може приїхати до Росії. Про це заявили у Кремлі.

Єдиною перевагою, на думку Чалого, може бути сам факт участі європейців у мирних переговорах, аби вони стали частиною цього діалогу.

Це інтерес підтримувати контакти з Москвою, аби розуміти, що там хочуть, щоб не отримувати цю інформацію через треті руки,

– підкреслив він.

Проте дипломат також звернув увагу, що є загроза, аби ймовірний спецпредставник від Європи не зайняв проросійську позицію у разі активної співпраці. Все тому, що росіяни наполягають на тому, що мають самостійно обрати таку кандидатуру від Європи.

На якому етапі мирні переговори?

Володимир Зеленський має на меті відновити мирні переговори, у яких брали б участь Велика Британія, Франція та Німеччина. На думку президента України, така спроба може стати більш ефективною на відміну від мирного процесу, який ведуть США.

