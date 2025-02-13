Для початку переговорів щодо України не потрібні поступки від Росії, – глава Пентагону Гегсет

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що для початку переговорів щодо України не потрібні поступки від Росії. Він також стверджує, що повернення усіх окупованих територій не буде.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Гегсета за підсумками засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі 13 лютого.

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Трамп веде перемовини "з позиції сили"

Гегсет заявив, що Трамп не йде на поступки Путіну, а веде перемовини з главою Кремля "з позиції сили".

"Аргументи, які наводилися, що те, що він зараз сідає за стіл переговорів, – це відверті поступки Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити... Я просто відкидаю це", – сказав він.

Глава Пентагону додав, що кордони України не будуть відновлені у межах до 2014 року, бо це не є реалістичним.

"Але просто вказати на реалізм, наприклад, що кордони не будуть відкочені до того, якими всі хотіли б їх бачити в 2014 році, не є поступкою Владіміру Путіну", – сказав Гегсет.

Він також наголосив, що за підсумками переговорів Росії та України ані Путін, ані Зеленський не отримають всього того, чого вони хотіли спочатку.

І це не поступка Путіну – це ухвалення реалізму. Президент Зеленський розуміє реалії на місцях, президент Путін розуміє реалії на місцях,

– заявив очільник Пентагону.

Нагадаємо, що Піт Гегсет також заявляв, що "весь світ і США" інвестують у мир шляхом переговорів, і такий "швидкий поштовх до миру" та перемовини з Путіним не є зрадою України.