Гегсет натякає на участь Європи в переговорах по Україні, але захищає попередні заяви
- Гесет натякнув на можливу участь Європи в майбутніх переговорах між США, Росією, Україною.
- Міністр оборони прокоментував свої попередні заяви про Україну без НАТО і частини території.
У середу, 12 лютого, на "Рамштайні" очільник Пентагону назвав малореалістичними вступ України в НАТО і повернення кордонів 2014 року. Тепер Піт Гегсет каже, що не відмовляється від сказаного, але трохи пом'якшує позицію.
У п'ятницю, 14 лютого, під час візиту до Варшави Піт Гегсет наголосив, що підтримує свої коментарі, які зробив на "Рамштайні". Тоді посадовець також наголосив, що перемовинами про мир в Україні займатимуться особисто Дональд Трамп і його адміністрація, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
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Що сказав Гегсет
Цього разу Гегсет допустив участь Європи у перемовинах про мир в Україні. Крім того, підкреслив малоймовірність членства нашої країни в НАТО і повернення кордоеів.
Водночас міністр оборони заявив, що однаково не ставив би обмежень щодо того, про що президент Сполучених Штатів буде готовий вести переговори з Путіним і Зеленським.
Тож, який зрештою, ці кордони матимуть вигляд ще належить побачити, і я думаю, що це частина дискусії, яка мала б відбутися між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою,
– наголосив очільник Пентагону.
Раніше він допустив надання Україні ядерної зброї, якщо Трамп вважатиме це за потрібне.