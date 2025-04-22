Сибіга провів розмову із головою МЗС Франції напередодні переговорів у Лондоні

Глави МЗС України та Франції Андрій Сибіга та Жан-Ноель Барро поговорили за день до переговорів щодо миру в Україні. Вони скоорденували позиції напередодні міжнародних зустрічей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Андрія Сибігу.

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Що відомо про розмову Сибіги з Барро

Глава міністерства закордонних справ України наголосив, що провів змістовну роботу з Жаном-Ноелем Барро. Він зазначив, що цінує лідерську роль Франції у мирних зусиллях.

Я щойно мав змістовну розмову зі своїм французьким колегою та другом Жаном-Ноелем Барро. Ми узгодили наші позиції напередодні важливих міжнародних подій і наступних кроків на шляху до відновлення справедливого та всеосяжного миру. Ми цінуємо лідерську роль Франції у мирних зусиллях та у питанні майбутніх гарантій безпеки для України,

– написав Сибіга.

Глави МЗС провели розмову напередодні нового раунду переговорів щодо миру в Україні, який відбудеться у Лондоні 23 квітня. У ньому братимуть участь Франція, Україна, Велика Британія та Сполучені Штати.

Попередній раунд переговорів щодо миру минув у Парижі 17 квітня. Там представники України обговорювали з союзниками практичну реалізацію безумовного припинення вогню та досягнення миру.