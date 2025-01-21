Путін готовий до переговорів, але за умови повної капітуляції України, – ISW

Владімір Путін готовий йти на переговори з США щодо завершення війни. Однак російський диктатор висунув ультимативну умову – повна капітуляція України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Путін вкотре наголосив на капітуляції України

Путін 20 січня скликав засідання Ради безпеки Росії, на якому разом з міністром закордонних справ Сєргєєм Лавровим підтвердили готовність Росії брати участь у мирних переговорах з США під керівництвом Дональда Трампа. Водночас російський диктатор наголосив, що будь-яке мирне врегулювання "має усунути першопричини" війни в Україні.

Раніше Лавров заявляв, що "першопричини війни" це "зобов'язання НАТО не розширюватися на схід" та "дискримінація етнічних росіян, російської мови, ЗМІ та культури в Україні".

Путін і Лавров протягом останніх тижнів повторювали, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог Путіна наприкінці 2021 року та на початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, її невступ до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади,

– пишуть аналітики.

Російський диктатор також раніше стверджував, що буцімто Байден під час зустрічі у 2021 році пропонував йому відкласти членство України в НАТО на 10 – 15 років. В Інституті вивчення війни наголосили, що це вкотре продемонструвало, що відтермінування вступу до Альянсу не змогло б запобігти російському нападу.

У ЦПД відреагували на ультиматуми Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на те, що Путін продовжує ставити умови щодо мирних перемовин, натякаючи на капітуляцію України. Він наголосив, що поки російський диктатор виступає з такими заявами, то Трамп заявляє зовсім інше.

Так, новий президент США заявив, що Путін знищує Росію, відмовляючись укласти угоду про мир. Трамп також додав, що російська економіка та інфляція все більше відчувають на собі вплив війни, а також натякає на тарифи, здешевлення цін, і на експорт американських енергоресурсів, що обвалить ціни на російські, а також вдарить по Ірану.

Путін діє на межі ідіотизму і намагатиметься воювати протягом 2025 року та торгуватись. Така поведінка лише посилює імовірність кризи у Росії у наступні десятиріччя з подальшим поділом країни на національні утворення протягом 50 років, оскільки зараз Росія спалює ресурси заради нереалістичних ідей режиму,

– наголосив Коваленко.

Водночас він додав, що кремлівський режим не пропонує жодних альтернатив своєму населенню. Однак Коваленко додав, що якщо дивитися на етнічну карту Росії, у світі без альтернатив республіки можуть почати шукати ці альтернативи самостійно й окремо від влади. Він зауважив, що хоч зараз російська влада і виглядає монолітною, але вона лише посилюватиме цензуру та контроль.

На думку керівника ЦПД, в умовах дефіциту ресурсів від центру етнічні еліти будуть поступово відколюватися і шукати друзів за межами поки ще карти Росії.