Попри обіцянку Трампу, Путін не планує вести переговори із Зеленським, – ISW

Росія продовжує вести війну проти України. У Кремлі ставлять під сумнів суверенітет держави та легітимність її лідерів.

Такі дії Москви суперечать заявам російського диктатора Владіміра Путіна щодо прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чи готовий Путін вести переговори із Зеленським

В Інституті вивчення війни кажуть, що будь-яка угода має включати визнання легітимності української влади. Водночас високопоставлені російські чиновники продовжують заперечувати легітимність українського президента, уряду, Конституції та не визнають суверенітет України.

У зв'язку з цим нещодавні спроби очільника Кремля висловлювати зацікавленість у мирних переговорах щодо припинення війни вважають вдаваними.

Окрім цього, напередодні заступник секретаря радбезу Росії Дмітрій Медведєв під час Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив, що наразі нібито немає українських офіційних осіб, які мають повноваження укладати мирний договір з Росією, і що Москві, ймовірно, доведеться звернутися до Конституції України для визначення повноважних партнерів по переговорах.

Медведєв також поставив під сумнів суверенітет України та заявив, що вона є "державою-невдахою", а буцімто відсутність легітимності її лідерів викликає "серйозні питання" щодо того, з ким Росія може вести діалог.

В ISW вважають, що заяви пропагандиста прямо суперечать домовленості Путіна з президентом США Дональдом Трампом щодо негайного початку двосторонніх переговорів з Україною.

Вони навпаки свідчать про те, що Росія не зацікавлена у взаємодії із Зеленським та іншими високопосадовцями українського уряду, які є ключовими для двосторонніх переговорів щодо припинення війни. Аналітики підкреслюють, що будь-яка довгострокова мирна угода між Росією та Україною повинна включати однозначне визнання Росією легітимності українського президента, уряду та української Конституції.

До слова, раніше Кремль не підтримав ініціативу Зеленського щодо 30-денного перемир'я. Дмітрій Пєсков заявив, що нібито "інтереси виходу на мирні переговори є першочерговими" для Росії, але водночас вкотре поставив під сумнів легітимність українського лідера.