Ймовірно, презентує в Мюнхені: які пункти може містити план миру від Келлога

План щодо завершення війни Росії проти України, ймовірно, стане відомим на конференції в Німеччині. Вона розпочнеться 14 лютого, і туди приїдуть представники нової американської влади.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що в плані Кіта Келлога будуть уже відомі пропозиції. Зокрема, припинити вогонь по певній лінії зіткнення. Можливо, буде пропозиція про створення демілітаризованих зон, які треба буде узгодити.

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"Цікаво, як буде стояти питання контролю за припиненням вогню. Хто буде виконувати функції підтримання миру? Не миротворчу функцію. Дуже часто плутають ці поняття. А по суті буде потрібна функція підтримання миру, тобто буде потрібна не просто контрольна місія за процедурою припинення вогню", – зазначив Володимир Фесенко.

Спірні питання

Політолог пояснив, що негативний досвід Мінських угод полягав у тому, що моніторингу було недостатньо. Потрібне забезпечення умов для припинення вогню. А це означає, що на лінії зіткнення не повинно бути ворожих сторін, не повинно бути військ, які між собою воюють. Відповідно, там мають бути миротворці.

Тут багато конкретних питань, і це потребує часу та певних зусиль для досягнення домовленостей. Можливо, доведеться шукати миротворців. Хто може бути в цьому корпусі для забезпечення припинення вогню? І будуть спірні питання, зокрема, щодо статусу окупованих територій,

– зазначив політолог.

Фесенко додав, що Росія бачить гарантію безпеки в повній відмові України від НАТО, а Україна, навпаки, вважає, що саме НАТО є гарантією безпеки. Політолог сумнівається, що в цьому питанні вдасться знайти компроміс.

"Я не бачу такої можливості. Але у будь-якому випадку для нас гарантія безпеки буде питанням номер один. І от що запропонують американці? Немає відповіді на це питання. Кіт Келлог може розкрити деякі пункти цього плану, більшість з яких для нас не стануть великою новиною. А деякі пункти можуть стати предметом дискусій", – зазначив Фесенко.

Хто з Білого дому приїде в Мюнхен

Він додав, що спочатку відбудеться презентація плану Кіта Келлога у Мюнхені, а потім уже переговори. Для України така ситуація позитивна, оскільки у Мюнхені будуть переговори за участі європейців. Україна якраз наполягає на тому, що в рамках мирного процесу мають взяти участь представники Європи.

"Там буде не тільки Кіт Келлог, я думаю, що з презентацією цього плану виступить і хтось з більш високих представників нової американської влади. Зазвичай США там представляв віцепрезидент. Можливо, зараз буде Джей Ді Венс – фігура дуже неоднозначна. Минулого року він у Мюнхені виступав ще як сенатор з дуже контроверсійною промовою, яка Україні не сподобалась", – додав політолог.

Фесенко зазначив, що у промові тодішнього сенатора йшлося про поступки Росії. Наразі Венс після перемоги Дональда Трампа не висловлює публічної позиції.

Якщо він виступатиме разом з Кітом Келлогом, цікаво, що він скаже і чи буде це узгоджена позиція. У Білому домі йдуть дискусії щодо стратегії та тактики переговорного процесу і ставлення до України,

– сказав Володимир Фесенко.

Він припустив, що у Мюнхені буде новий держсекретар Марко Рубіо.

Конкретика буде у Києві

Після цього у Києві йтиме узгодження американських пропозицій.

"Це вже буде конкретний переговорний процес поки що тільки з нами, зокрема дискусія навколо пунктів плану. Тобто план буде презентований у Мюнхені, і відбудеться загальна експертна дискусія, а робоча дискусія з нашими відвертими зауваженнями по пунктах буде вже у Києві", – зазначив політолог.

Фесенко додав, що в Києві обговорюватиметься питання, коли, як, у якому форматі та на якому рівні можуть відбутися переговори за участю України та Росії. Реальні переговори відбуватимуться все-ж-таки в Києві, а в Мюнхені будуть зустрічі та консультації, експертне обговорення плану. Поки що це буде медійно-політична акція, а не стільки переговорний процес.