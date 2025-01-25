Ця війна йде до кінця, і Трамп єдиний, хто може її завершити, – Келлог

Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог вважає, що російсько-українська війна наближається до завершення. Дипломат думає, що Трамп в змозі це зробити.

Про це Кіт Келлог заявив в інтерв’ю Fox News в п'ятницю, 24 січня, передає 24 Канал.

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Келлог вірить, що Трамп закінчить війну

На думку Кіта Келлога, президент США Дональд Трамп єдиний, хто може закінчити війну. Спецпосланець зауважив, що мав з ним розмову зранку перед інтерв'ю. Вони обговорили майбутню стратегію та дії щодо війни та України.

Він (Трамп – 24 Канал) абсолютно правий, говорячи про зупинення вбивств і зупинення біди. Наведу вам пару прикладів. Великі міста, наприклад, Маріуполь – 500-тисячне місто. Подумайте про такі міста, як Денвер або Атланта: 500 000 людей, і місто повністю знищено. Сотні тисяч людей загинули з обох сторін,

– наголосив дипломат.

За словами Келлога, Україна за три роки війни втратила більше воїнів, ніж США за всю війну у В’єтнамі та Корейську війну разом узяті. Трамп розуміє різницю та масштаби знищення.

Кіт Келлог пригадав розмову Зеленського з Трампом у Трамп-тауері у вересні 2024 року. Тоді Трамп сказав, що пора. "Настав час це закінчити. І я думаю, що він може це зробити, коли почне діалог", – сказав спецпосланець щодо України. За словами дипломата, кожен має розуміти, що війна не закінчиться вбивством один одного.

Водночас у тому таки включенні Кіт Келлог допустив можливість придбання зброї для України коштом заморожених російських активів. "Це тема для обговорення", – сказав Келлог. Однак дипломат сумнівається, що це завершить війну.