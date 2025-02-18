США працюють з українською та російською сторонами для встановлення миру, – Келлог
- Спеціальний представник Трампа Кіт Келлог заявив, що обговорення умов миру будуть вестися окремо з українською та російською сторонами.
- Келлог працюватиме в Києві, а спецпредставник США Стів Віткофф буде в Саудівській Аравії для обговорень з російською стороною.
Спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що наразі обговорення можливих для встановлення миру умов будуть вестися окремо з російською та українською сторонами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна. Зазначається, що якими будуть теми для обговорення наразі не відомо.
Читайте також Наскільки ефективними можуть бути тристоронні переговори з Україною, Росією та США
Як відбуватимуться майбутні мирні переговори
Кіт Келлог пояснив, як представники адміністрації президента США Дональда Трампа працюють за двома окремими напрямками в пошуках мирного вирішення.
За його словами, на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Віткофф, який, "починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватися з Ушаковим". Водночас сам Кіт Келлог буде в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме вони "будуть робити на цьому шляху".
І тоді вони приїдуть з Близького Сходу, а я приїду з України. Ми повернемося та побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається… Ми зараз як би встановлюємо умови,
– сказав спецпредставник Трампа.
За словами Келлога, головним учасником переговорів для росіян буде Путін, а для України – президент Зеленський. Тим часом Дональд Трамп виступить посередником.
Спецпредставник США вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення і відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес.
Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков,
– пояснив Келлог.
До слова, раніше Кіт Келлог заявляв, що його візит в Україну триватиме три дні – програма ще перебуває на стадії узгодження. Він підтвердив, що зустрінеться із Володимиром Зеленським. Водночас спецпредставник Трампа не сказав, чи поїде на передову.