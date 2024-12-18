Спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів

Україна та Росія нібито вже готові до проведення переговорів. Майбутній спецпредставник США впевнений, що Дональд Трамп зможе "розборонити країни".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіта Келлога в ефірі Fox News.

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Що Келлог думає про війну проти України

Так, у ході інтерв'ю у Келлога спитали: "Схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження, чи це не момент для мирних переговорів?"

На це спецпредставник Трампа відповів ствердно, вказавши, що обидві сторони готові.

Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити,

– сказав Келлог.

Водночас посадовець вказав, що ситуація наразі є війною на виснаження. За його словами, співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

Кіт Келлог заявив, що після тисячі днів війни росіяни мають 350 або 400 тисяч загиблих, а українці нібито 150 тисяч. Водночас він додав, що ці числа є приблизними.

"Обидві сторони кажуть: 'Можливо, прийшов час відступити'", – підкреслив спецпосланець.

Келлог заявив, що вірить у те, що саме Дональд Трамп зможе завершити війну.