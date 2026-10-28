Переговори України, США та Росії можуть відбутися раніше: Зеленський назвав можливу дату

Україна прагне якнайшвидше провести новий раунд переговорів за участю США та Росії. Зустріч, яку спочатку планували на кінець листопада, може відбутися значно раніше, однак остаточні терміни поки залишаються невизначеними.

Про це повідомляє The Sun за підсумками інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Коли можуть відбутися переговори України, США та Росії?

За інформацією The Sun, тристоронні переговори, які спочатку планували на кінець листопада, можуть провести вже 10 листопада.

Українська сторона зацікавлена в якнайшвидшому відновленні переговорного процесу та навіть пропонувала організувати зустріч найближчої неділі, 1 листопада. Однак, як зазначає видання, очікується, що переговори відбудуться після проміжних виборів у США.

Місцем проведення зустрічі може стати Абу-Дабі. Очікується, що переговори проходитимуть за участю американської команди.

Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів у різних форматах, зокрема й до обговорення складних питань.

Ми готові говорити, ми готові до переговорів у будь-якому форматі. Ми навіть готові обговорювати будь-які теми, зокрема чутливі для нас,

– зазначив президент.

Водночас він підкреслив, що Україна не погодиться на мир за будь-яку ціну.

Чому США відклали зустріч у Брюсселі?

Зеленський також розповів, що американська сторона відклала заплановані переговори у Брюсселі через ситуацію на Близькому Сході.

За словами президента, саме США запросили українську делегацію на зустріч, однак згодом змінили плани.

Ми домовилися про зустріч у Брюсселі. Американці запросили нас. Вони запросили, а тепер відклали її. Чому? Тому що є певна напруженість навколо Близького Сходу,

– пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що затримки в переговорному процесі не сприяють завершенню війни. На його думку, для досягнення припинення вогню необхідно постійно проводити зустрічі та ухвалювати рішення, а не робити паузи.

Він також зауважив, що зосередження уваги Вашингтона на Близькому Сході може сповільнити дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, перед цим в Осло відбулися консультації зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом щодо погодження параметрів майбутнього саміту.