Держсекретар США назвав головну передумову зустрічі Трампа й Путіна

У Держдепі США прокоментували можливу зустріч Дональда Трампа з Владіміром Путіним. Марко Рубіо назвав головну передумову.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Коли відбудеться зустріч Путіна з Трампом

Держсекретар заявив, що можлива зустріч Трампа з Путіним значною мірою залежатиме від того, чи зможуть США досягти прогресу в питанні припинення війни.

Рубіо сказав, що обговорював це під час зустрічі з російською делегацією у Саудівській Аравії. Розповів про це Лаврову й іншим офіційним особам.

Зустрічі не буде, поки ми не дізнаємося, про що буде йтися,

– зазначив посадовець.

Додав, як правило, зустрічі не проводять, поки не знають, який результат або який прогрес був досягнутий. Рубіо переконаний, коли вона відбудеться, це буде "дуже важливо".

"Тому я думаю, що від того, коли відбудеться ця зустріч, багато в чому залежатиме, чи зможемо ми досягти прогресу у припиненні війни в Україні. І якщо зможемо, і ця зустріч буде тим, що скріпить угоду, я думаю, що всі повинні святкувати те, що президент Трамп є миротворцем", – заявив держсекретар США.