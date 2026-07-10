"Більше не будемо вірити": Лавров різко накинувся на Захід після саміту НАТО

7 – 8 липня в Анкарі відбувся саміт НАТО, на якому було оголошено військову та політичну підтримку Україні. Це обурило Кремль.

Зокрема, не зміг стримати образу глава МЗС Росії Сергій Лавров. У коментарі пропагандистам він заявив, що більше не вірить заявам Заходу про мирні переговори.

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Яку претенцію Кремль висловив Заходу?

За його словами, Європа та США нібито не хочуть завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. Міністр пригрозив, що Москва відмовляється від "доброзичливого ставлення" до Заходу.

Вірити Заходу в тому, що він хоче переговорних рішень, більше не будемо. Цей запас доброзичливого ставлення та надій вичерпано остаточно,

– наголосив Лавров.

На його думку, союзники України лише імітують готовність до перемовин. Зараз вони, мовляв, почали відкрито висувати Росії ультиматуми.

Не дивно, що у Кремлі гніваються. Адже саміт НАТО показав, що цивілізований світ готовий і надалі підтримувати Україну і не лише на словах.

Так, лідери НАТО погодили, що за 2026 і 2027 роки Альянс виділить Україні військову підтримку на суму щонайменше 140 мільярдів євро.

Зі свого боку Дональд Трамп пообіцяв надати Києву право виробляти ЗРК Patriot. Окрім того, президент США схвалив далекобійні удари по Росії. Атаки на росйські НПЗ, на думку Трампа, можуть призвести до закінчення війни.